الإمارات تبدي استياءها من أسر إسرائيليين كرهائن

عربيات ودوليات

دعت دولة الإمارات إلى بذل الجهود الدبلوماسية لمنع توسع المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، معربة عن استيائها من «اختطاف مدنيين إسرائيليين».

جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية الإمارات مساء الأحد، دعت فيه إلى حماية المدنيين، وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين.

وشددت الوزارة على أن «الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وضمن ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيداً خطيراً وجسيماً».

وأعربت الوزارة عن «استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن».

وأكدت «ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع»، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

ودعت خارجية الإمارات في البيان، إلى «بذل الجهود الدبلوماسية جميع لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً».

كما عبرت الوزارة عن «أسفها العميق للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف»، داعيةً «الطرفين إلى وقف التصعيد، وتجنب تفاقم العنف وما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت».

