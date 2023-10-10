إيران تُحذر من أي «عمل غبي» ضدها: المعادلة تغيرت

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: حذرت وزارة الخارجية الايرانية مما وصفته بـ«أي عمل غبي» تجاه طهران، وذلك في ضوء عملية «طوفان الأقصى» المستمرة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إرنا»: «ان قيام بعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، في الحرب الدعائية والإعلامية، بتغيير هوية ومكانة الظالم وتجاهل جرائم هذا الكيان الغاصب وتوجيه الاتهامات إلى شعب مظلوم، أمر غير مقبول ونرفضه». وحذر المتحدث باسم الخارجية الايرانية من استهداف بلاده قائلاً: «ليعلموا أن القيام بأي عمل غبي تجاه ايران سيقابل برد مدمر».

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وجه رسالة تهنئة الى المقاومة الفلسطينية، وقال إن «إيران تدعم الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع»، مؤكدا ان المعادلة تغيرت وأن إثارة الحرب ليست لصالح الصهاينة لأن الشعب الفلسطيني هو المنتصر في هذه الساحة.

وأضاف: «الكيان الصهيوني وداعموه مسؤولون عن تعريض أمن المنطقة للخطر ويجب محاسبتهم»، داعيا العالم لمشاهدة حقيقة أن تراكم الظلم وعدم العدالة تجاه الشعب الفلسطيني وإهانة النساء وتدنيس الأقصى أمر غير دائم.

وأجرى الرئيس الإيراني، في وقت سابق الأحد، مباحثات هاتفية مع الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». وأفادت وكالة «تسنيم» الايرانية، بان المباحثات الهاتفية تناولت التطورات في فلسطين وعملية «طوفان الأقصى»، بعد ساعات من مصادقة حكومة نتانياهو على إعلان «حالة الحرب» على قطاع غزة.

