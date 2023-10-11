«جدار دبابات» يحاصر غزة.. وقصف «دمار شامل»

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غزة - الوكالات: دخلت عملية «طوفان الأقصى» التي تقودها حركة «حماس» ضد إسرائيل يومها الرابع، امس فيما أفادت مصادر باستمرار قصف «دمار شامل» على غزة منذ ليل الاثنين الثلاثاء وحتى صباح امس وأظهرت صور انتشار الدبابات الإسرائيلية في 20 موقعا على الأقل قرب غزة بعد ان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة السيطرة «إلى حد ما» على حدود القطاع.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 360 ألف جندي وفرض حصاراً «حديديا» على قطاع غزة ما أثار مخاوف من هجوم بري واسع النطاق.

وناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي لحماية المدنيين والطواقم الطبية في غزة بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 788 بينهم 770 في قطاع غزة.

وتم إخلاء مقر المفوض العام للأونروا في غزة بعد تضرره جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس بطريقة «سيتردد صداها لأجيال».

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن قصف صاروخي جديد من غزة على عسقلان ومحيطها.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بحدوث غارات إسرائيلية جديدة وعنيفة على غزة، صباح امس وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة، فيما رصد نزوح مستمر للسكان من منازلهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد فرض السيطرة على حدود غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما نقل راديو الجيش الإسرائيلي عن كبير متحدثي الجيش القول إن القوات تلغم الأجزاء المخترقة من السياج الحدودي لغزة، مضيفاً أنه لا مؤشر على وجود أنفاق تسلل عبر الحدود. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 200 هدف في قطاع غزة خلال ليل الاثنين الثلاثاء، لافتا إلى أن أهدافه تركزت على مواقع في خان يونس وحي الرمال. وقال الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إن قواته الجوية تنفذ «واحدة من أكبر ضرباتها الجوية على الإطلاق» ضد «حماس». وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي «نبني جدارا حديديا من الدبابات والمقاتلات والمروحيات في محيط غزة» وقال المتحدث ريتشارد هيخت للصحافيين «عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي «حماس» في إسرائيل وحول قطاع غزة». مشيرا الى أن الحركة أطلقت 4500 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها السبت الماضي.

في غضون ذلك صعدت «حماس» من حدة لهجتها وهددت بقتل الأسرى الإسرائيليين في حال استهدفت الهجمات الإسرائيلية المدنيين دون سابق إنذار. وقالت إسرائيل إن «حماس» وجماعات مسلحة أخرى في غزة تحتجز أكثر من 150 جنديا ومدنيا اختطفوا خلال الهجوم الذي باغت جيشها وأجهزتها الاستخباراتية التي لطالما تفاخرت بقدراتها.

وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إسرائيل بانها ستدفع ثمنا باهظا لجرائمها وإرهابها. وقال هنية إن الحركة أبلغت الجهات التي تواصلت معها بشأن أسرى العدو أن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى فلسطينية القرار والتنفيذ وهذا لا يقلل قناعتنا بوجوب مشاركة كل أبناء أمتنا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن «حماس» طلبت الحرب وستواجهها، على حد قوله، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل تنتظرها أيام قاسية. وخلال كلمة ألقاها مساء الاثنين وجه نتانياهو تهديدات للمقاومة الفلسطينية وقال إن «كل مكان تعمل منه «حماس» سيتحول إلى خراب، ما سنفعله بأعدائنا سيتردد صداه لأجيال».

