حي الرمال «اختفى» تحت أنقاض القصف

عربيات ودوليات

أظهرت لقطات تلفزيونية، امس دمارا واسعا في حي الرمال بمدينة غزة والذي اختفى بشكل كامل بعد ليلة من القصف الإسرائيلي المكثف، مع استمرار الغارات على القطاع. وظلت النيران مشتعلة والدخان ينبعث من أنقاض المباني بعد ساعات من القصف الذي يقول الفلسطينيون إنه دمر مباني عديدة.

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته امتدت إلى 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى أن أهدافه تركزت على مواقع في حي الرمال وخان يونس.

وقال الجيش في بيان إنه هاجم بنى تحتية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مخازن أسلحة تابعة لحركة «حماس». وزعم أن مخازن الأسلحة كانت موجودة في أحد المساجد، مشيرا إلى أن من بين الأهداف التي هاجمها شقة سكنية إلى جانب برج سكني. وفي الضفة الغربية اعلنت مصادر رسمية وإغاثية إن فلسطينيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حين أصيب 83 في مناطق متفرقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان «استشهاد الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم العروب (شمالي الخليل)». وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق وصول «إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر إلى المستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب».

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 18، بينهم 3 أطفال، موزعين على محافظات رام الله والقدس وأريحا وقلقيلية والخليل ونابلس، وفق بيانات وزارة الصحة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان آخر إن طواقمه تعاملت، مع 83 إصابة في الضفة الغربية. وأضاف أن 23 من هذه الإصابات بالرصاص الحي واثنتين بالرصاص المطاطي، والباقي بالشظايا والضرب وجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر منذ السبت بلغ 436 إصابة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، امس 8 مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل.

