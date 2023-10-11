«الأمم المتحدة» تحذِّر: الحصار الكامل «محظور دولياً»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكّدت الأمم المتحدة امس أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ«برميل بارود متفجّر».

وقال تورك في بيان «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلاً للتطبيق طوال الهجمات». وأضاف البيان أنّ الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى. وأكد أنّ «فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني». وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

من جهة ثانية، قال تورك امس نقلا عن معلومات جمعها مكتبه إن العمليات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة أصابت مباني سكنية من بينها أبراج كبيرة بالإضافة إلى مدارس ومبان تابعة للأمم المتحدة وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وأضاف في بيان «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بتوخي الحذر دوما لتجنب (سقوط) مدنيين وأهداف مدنية يتعين تطبيقه طوال الهجمات».

وتسببت الحرب بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزّة منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه خلال إحاطة صحافية في جنيف «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا».

من جهتها، قالت مديرة التواصل في الوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر الفيديو من عمّان إن الأونروا ستطلق نداء لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان. ولفتت إلى أن الوكالة الأممية تدير 54 مدرسة في قطاع غزّة يمكن أن تكون بمثابة ملجأ وهي مجهّزة بالمعدات اللازمة. لكنها أشارت إلى أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات. وتتوقع الأمم المتحدة نزوح مزيد من الأشخاص.

وقال لايركه «يعوق تدمير الشوارع والبنى التحتية» عمل الفرق الطبية التي تحاول مساعدة الضحايا.

من جهتها، طلبت منظمة الصحة العالمية امس فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة «حماس». وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش خلال إحاطة صحافية في جنيف «إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان». وأشار إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف «الشركاء». واجتمع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة اجتماع إقليمي للمنظمة، للبحث في إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم. وأضاف ياساريفيتش «نحن بحاجة إلى هذه الشحنات لايمكن للمستشفيات أن تعمل دون وقود أو كهرباء. فالإمدادات التي خزنّاها مسبقاً أصبحت عند مستوى منخفض لذلك نحتاج إلى إيصال هذه الإمدادات».

