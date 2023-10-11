محمد بن سلمان: نقف مع الشعب الفلسطيني

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وذلك مع استمرار عملية «طوفان الأقصى» التي بدأتها الفصائل الفلسطينية، السبت الماضي.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث الأمير محمد بن سلمان التصعيد العسكري في غزة وأمن واستقرار المنطقة، مشددا على وقوف السعودية مع الفلسطينيين، لتحقيق طموحاتهم والوصول إلى السلام العادل والشامل. وأبلغ الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنّه يعمل على منع «اتّساع» نطاق النزاع وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» فجر امس.

كما أكد ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي آخر مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

وفي سياق متصل، اتفق ولي العهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة. وبحث في اتصال هاتفي مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد استقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه جرى خلال الاتصال التشديد على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة. وأوضح المتحدث أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذى يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.

الى ذلك قال مصدران أمنيان مصريان إن مصر تجري اتصالات مكثفة ووثيقة مع إسرائيل وحركة «حماس» لمحاولة منع المزيد من التصعيد وضمان حماية الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن القاهرة حثت إسرائيل على ممارسة ضبط النفس، وحثت «حماس» على إبقاء الأسرى في حالة جيدة للحفاظ على احتمال التهدئة مفتوحا.

على صعيد متصل أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، محادثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استعرض خلالها التطورات في فلسطين. وخلال الاتصال مع الرئيس التركي ناقش أمير قطر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية.

وفي ذات السياق بحث أمير قطر مع رئيس وزراء العراق، مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان أمير قطر بحث مع عباس التطورات في غزة، مؤكداً أن الأولوية الآن لوقف التصعيد، وتجنيب المدنيين تداعيات النزاع.

