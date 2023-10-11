استشهاد 3 صحافيين في غارة على ميناء الصيادين

عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: استشهد ثلاثة صحافيين فلسطينيين فجر امس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بناية سكنية قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، على ما أعلن رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في بيان «ننعي الزملاء سعيد الطويل ... محمد صبح وهشام نواجحة».

وبحسب بيان المكتب تم «استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة».

وبمقتل الثلاثة يرتفع عدد الصحافيين القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى سبعة منذ بدء التصعيد السبت.

ودانت نقابة الصحافيين «استشهاد ثلاثة آخرين من الصحافيين في قطاع غزة في العدوان الإسرائيلي المتواصل».

وقتل السبت كل من الصحافيين إبراهيم لافي ومحمد جرغون ومحمد الصالحي فيما قضى صحافي رابع يدعى أسعد شمّلخ الأحد جراء القصف. ووصف بيان المكتب الحكومي مقتلهم بأنه «سلوك اجرامي ضد الصحافيين».

والصحافي سعيد الطويل هو مدير وكالة محلية تدعى «الخامسة للأنباء، فيما يعمل نواجحة مراسلا لوكالة «خبر» المحلية أما صبح فكان مصورا صحافيا.

وكان الصحافيون الثلاثة برفقة صحافيين آخرين ومع معداتهم الصحافية يقفون على بعد عشرات الأمتار لتغطية عملية قصف جوي إسرائيلي متوقعة لبناية سكنية تلقى أحد سكانها اتصالا هاتفيا من الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاءها تمهيدا لتدميرها.

لكن وفقا لصحافيين شهود عيان فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف البناية التي وقف عندها الصحافيون لتوثيق القصف.

