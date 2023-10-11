السعودية تدعو إلى اجتماع وزاري إسلامي عاجل

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: دعت السعودية التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى اجتماع وزاري عاجل للدول الأعضاء من أجل بحث تطورات الأوضاع في غزة. جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، امس تزامنا مع استهداف إسرائيلي لقطاع غزة في اليوم الرابع من اشتباكات فلسطينية- إسرائيلية غير مسبوقة.

وأفادت «الإخبارية» بأن «منظمة التعاون الإسلامي جددت إدانتها للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني».

وأشارت إلى أن «المملكة (رئيس الدورة الحالية للمنظمة) تدعو إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة»، دون تحديد موعد محدد.

يأتي هذا غداة إعلان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان، عقد اجتماع استثنائي وزاري اليوم بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري. ويبحث اجتماع الجامعة العربية «سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي».

