مصر.. القضية الفلسطينية تمر بأخطر «منعطف تاريخي»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن المصادر إن «مصر لم تتوانِ منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني». وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف، وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية. وحذرت المصادر من أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» يومها الرابع.

وقالت إن هناك «بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء». وأضافت أن القاهرة «تصدت لمخطط إسرائيل وستتصدى له ورفضه الاجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفه واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن».

الى ذلك تدارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، تصريحا لمتحدث رسمي عسكري اسرائيلي آخر واكد ادرعي أنه لا توجد أي دعوة إسرائيلية رسمية لتوجه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية. وقال في حسابه على منصة «إكس» إن الجيش الإسرائيلي يقوم بحملة لإخلاء مناطق تشهد وجودا عسكريا لـ«حماس» من السكان المدنيين. لكنه أضاف أن يتم توجيه السكان إلى «مناطق ومآوٍ داخل حدود قطاع غزة دون الخروج منه».

وكان اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل للإعلام الأجنبي نصح فيها الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.

في غضون ذلك، اكدت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد أن قصفا وقع بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، امس. وذكرت المصادر الأمنية أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادث مماثل وقع الاثنين وأدى إلى تعطيل العمليات جزئيا على الحدود. وأصيب موظفان فلسطينيان في معبر رفح بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي امس لمحيط المعبر فيما أفاد شهود عيان أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى لانهيار جزئي لبوابة المعبر.

