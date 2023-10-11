بلينكن: واشنطن تسعى لضمان عدم تمدد الصراع إلى لبنان

عربيات ودوليات

واشنطن- بيروت- الوكالات: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تمدد الصراع إلى لبنان بعد إطلاق صواريخ انطلاقا منه باتجاه إسرائيل، لافتا إلى أن الوضع أصبح هادئا في الوقت الحالي.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية أن إطلاق الصواريخ يبدو أنه توقف في الوقت الحالي، وقد استجاب الإسرائيليون على الفور، وحتى الآن، يبدو الأمر هادئًا ولكن هذا شيء نراقبه بعناية شديدة.

وأشار إلى أن ذلك كان «أحد الأسباب التي جعلت الرئيس جو بايدن واضحًا جدًا منذ اللحظات الأولى هو أنه لا ينبغي لأحد في أي مكان آخر أن يحاول الاستفادة من هذا الموقف. ومن الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وجود جبهة أخرى في هذا الصراع، بما في ذلك حزب الله ولبنان».

ميدانيا، توقفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» عن تسيير دورياتها المؤللة والراجلة في القطاع الغربي والمناطق المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أمس، أن القطاع الغربي والمناطق المحاذية للخط الأزرق تسودها حالة من التوتر والهدوء الحذر والترصد الأمني حيث توقفت قوات «اليونيفيل» عن تسيير دورياتها المؤللة والراجلة.

وأشارت إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف الاثنين تشهد نزوحًا للأهالي من أطفال ونساء، لافتة إلى أن معظم المدارس الرسمية والخاصة أقفلت أبوابها أمس في قضائي صور وبنت جبيل.

وأعلن «حزب الله» الإثنين أنّه قصف ثكنتين إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان ردّاً على مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي إثر عملية تسلّل عبر الحدود تبنّتها حركة الجهاد التي تؤكّد مشاركتها مع حركة حماس في الهجوم على إسرائيل.

