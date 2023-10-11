خامنئي: إسرائيل عرفت فشلاً «لا يُمكن إصلاحه»

عربيات ودوليات

نفى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي امس ضلوع طهران في العملية التي شنّتها حركة «حماس» ضدّ إسرائيل السبت، مذكّرًا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

واعتبر آية الله خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية أن إسرائيل عرفت «فشلًا لا يُمكن إصلاحه في المجالَين العسكري والاستخباراتي» بعد الهجوم الذي بدأته حماس. وأضاف «أشدّد على عبارة: لا يمكن إصلاحه».

وتابع: «إن أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ».

وقال أيضًا «بالطبع ندافع عن فلسطين، ندافع عن النضالات»، داعيًا «العالم الإسلامي كلّه» إلى «دعم الفلسطينيين».

