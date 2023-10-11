ديشان يأسف لتعليق مسيرة بوغبا

دوليه

أسِف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان لما آلت اليه الأمور بالنسبة لنجم وسط «الديوك» بول بوغبا الذي «عُلِقَت» مسيرته من قبل فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد ثبوت تناوله المنشطات.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي أول من امس قبل المباراة المرتقبة بعد غد ضد هولندا في تصفيات كأس أوروبا 2024 «لن أتخذ موقفاً قاطعاً أو جذرياً. لا أعرف كيف سيبدو مستقبله لكن من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع «لم يكن معنا منذ فترة. لقد تم وضعه بين قوسين (علقت مسيرته). أتمنى له أن يستعيد الابتسامة مرة أخرى وكامل إمكانياته و(العودة الى) أرض الملعب».

ويواجه بطل العالم 2018 الذي تبين تناوله هرمون التستوستيرون بعد فحص خضع له على هامش مباراة في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي والتي لم يشارك فيها، خطر الإيقاف لأربعة أعوام، مع إمكانية تخفيض العقوبة لعامين إذا ما تبين أنه تناول المادة المنشطة عن غير قصد.

وبعد أقل من شهر على إيقافه موقتاً في 11 سبتمبر من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإيطالية، عَلِمَ بوغبا (30 عاماً) الجمعة أن تحليل العينة «باء» أثبت وجود هرمون التستوستيرون، كما كانت الحال في العينة «ألف». وقال ديشان إنه «حزين للغاية من أجل بول» الذي «يجد نفسه في موقف معقد، حيث سيتعين عليه أن يدافع عن نفسه، وسيحتاج الى فعل ذلك (الدفاع عن نفسه)، مضيفاً «نظراً الى العلاقة الجيدة التي تربطني ببول وواقع اضطراري لدعم اللاعبين الذين يواجهون صعوبات، أشعر بالحزن». ومنذ الإعلان عن سقوطه في فحص المنشطات، لم يعد بوغبا قادراً على التواجد في مركز تمارين يوفنتوس الذي قال مدربه ماسيميليانو أليغري السبت إن «كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً كان مختلفاً عن الآخرين». ولتفسير وجود مادة التستسوستيرون في عيناته، يستشهد بوغبا باستخدام مكمل غذائي وصفه له طبيب أميركي. وأردف أليغري «دعونا ننتظر العقوبة. هذا يحزننا جميعاً، نأمل الأفضل له، لأنه على المستوى النفسي لا ينبغي أن يكون الأمر سهلاً بالنسبة له». وعاد بوغبا الى تورينو في يوليو 2022 بعد ستة مواسم قضاها مع مان يونايتد الإنكليزي في صفقة سيتقاضى بموجبها 8 ملايين يورو سنوياً، ما جعله صاحب اعلى راتب في فريق «السيدة العجوز». وتوقف النادي الإيطالي عن دفع هذا الراتب له المنصوص عليه في عقده الذي ينتهي في عام 2026، على أن يدفع له الآن الحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين الإيطاليين وهو 42500 يورو سنوياً.

وتحدثت الكثير من التقارير عن توجه يوفنتوس لفسخ عقد اللاعب الذي خاض 91 مباراة دولية لكنه لم يشارك مع المنتخب منذ المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا (5-0) في 29 مارس 2022، وذلك بسبب الإصابات التي حرمته من التواجد مع «الديوك» في مونديال قطر نهاية العام الماضي.

