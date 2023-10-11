هيئة الضرائب تحقق مع برشلونة

دوليه

أعادت هيئة الضرائب الإسبانية، أول من أمس، فتح تحقيق مع برشلونة في قضية قديمة. فوفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، ستحقق هيئة الضرائب مرة أخرى في قضية متعلقة بدفعات مالية لوكلاء لاعبين، بين عامي 2015 و2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة سبق أن وجهت نفس الاتهام لبرشلونة، في مارس الماضي. ونجح النادي الكتالوني حينها في إسقاط التهمة، لكن وفقًا لقرار صادر عن المحكمة الوطنية تم فتح القضية مجددا، بسبب وجود إجراءات تحقق جديدة. وتزعم هيئة الضرائب أن برشلونة رفع رواتب بعض اللاعبين بشكل مستتر، خلال تلك الفترة. وتعتقد الهيئة أن الدفعات المالية التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين لن تزيد، إلا إذا نال اللاعب نفسه زيادة في راتبه. كما تفترض ارتكاب برشلونة ولاعبيه انتهاكين، وهما: عدم خصم قيمة الضرائب من الرواتب الجديدة، وعدم دفع اللاعب ضريبة الدخل أو ضريبة الدخل لغير المقيمين، المتعلقة بالزيادة المستترة في الراتب. يُذكر أن برشلونة يواجه تحقيقًا آخر يتعلق بقضية نيغريرا، التي تشهد اتهامه بتقديم دفعات مالية لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق.

