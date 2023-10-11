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دوليه

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ليفربول ويونايتد يطاردان سكالفيني


أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول ومان يونايتد يطاردان اللاعب جورجيو سكالفيني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت وسائل اعلام محلية إن «التعاقد مع مدافع جديد يشغل بال الناديين»، لافتة إلى أن لاعب أتالانتا الإيطالي سيكون موضع صراع بينهما في الفترة المقبلة. وتابعت «شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في 10 مباريات في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، بعد أن أثبت نفسه كلاعب أساسي في الموسم الماضي».
وأضافت :»سكالفيني هو أحد أكثر لاعبي قلب الدفاع موهبة في إيطاليا، إذ يقدم أداءً رائعاً مع أتالانتا ويمكنه اللعب مع أي طريقة، سواء بثلاثة لاعبين أو أربعة في خط الدفاع».
واختتمت «كشافة ليفربول ومان يونايتد تابعوا اللاعب الشاب خلال مباراة إيطاليا أمام أوكرانيا سبتمبر في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ومن المتوقع أن يتواصل الاهتمام خلال الفترة المقبلة».


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