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دوليه

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أتلتيكو مهتم بتوريس


قالت تقارير إعلامية إسبانية إن أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع أحد نجم برشلونة فيران توريس في الفترة المقبلة. وذكرت وسائل اعلام إسبانية أن «الروخي بلانكوس» يأمل في كسب خدمات اللاعب توريس لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية. وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يرغب في التعاقد مع لاعب «البرسا»، خاصة أن النادي العاصمي يسعى إلى ضم عدد من الصفقات تساعده على المنافسة بقوة على لقب «الليغا» في الموسم الحالي. وأوضحت أن تحرك «الأتلتي» في يناير المقبل قد يكون صعباً، خاصة أن عقد توريس مع برشلونة يمتد حتى 2027.


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