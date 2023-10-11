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دوليه

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فلسطين تنسحب من «ميرديكا الودية»


انسحب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بين 13 و17 الشهر الحالي، حسب ما أعلن الاتحاد الماليزي للعبة، بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وقال بيان للاتحاد الماليزي: «اضطر المنتخب الفلسطيني للانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ 42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي». وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني غمار كأس ميرديكا الودية في العاصمة كوالالمبور، ليتم إلغاء المباراة الافتتاحية ضد طاجيكستان والمقررة الجمعة.
وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيكستان والاخيرة ستتأهل مباشرة الى النهائي.
ومن المقرر ان يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل قبل ان يشارك في كأس أمم آسيا في قطر في يناير المقبل.


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