الموسى: المعسكر فرصة لتعزيز الروح الجماعية

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خاض الأزرق أمس تدريبه الأخير على ستاد نادي الضباط بدبي قبل مواجهة نظيره الإماراتي غداً في مباراة دولية ودية خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في دبي ويخوض خلاله مباراة ثانية أمام المنتخب السوري يوم الثلاثاء المقبل، وذلك استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال مدير المنتخبات عبدالرحمن الموسى لوكالة «كونا» إن المعسكر سيشهد إقامة مباراتين وديتين بغرض تجهيز الفريق وتحسين أدائه قبل التصفيات. وأضاف الموسى أن الهدف الأساسي لإقامة المعسكر هو تحقيق أفضل النتائج في المنافسات القادمة ورفع مستوى الإعداد البدني والنفسي للاعبين استعدادا للبطولات القادمة ومواجهة التحديات المقبلة والمنافسة على أعلى المستويات. وأفاد بأن المعسكر يوفر أيضا فرصة للتركيز الكامل على التدريبات لتعزيز الروح الجماعية وبناء الثقة بين اللاعبين مما ينعكس إيجابا على أداء الفريق في المباريات الرسمية، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج تدريبي يركز على تطوير المهارات الفردية والتكتيكات الجماعية.

وذكر أن الفريق جاهز بشكل كامل ولا يعاني إصابات لمواجهة التحديات في تصفيات البطولتين معربا عن ثقته في إمكانية تحقيق نتائج إيجابية.

وكان وفد الأزرق وصل الأحد الماضي إلى دبي لإقامة معسكره التدريبي حتى يوم 18 أكتوبر الحالي لتحسين أداء الفريق وتعزيز الفرصة للمدرب واللاعبين للتواصل والتفاعل بشكل أفضل فضلا عن تحسين اللياقة البدنية والتكتيكات الفردية والجماعية والوصول إلى التشكيلة النهائية التي ستخوض التصفيات.

