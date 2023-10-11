«أزرق الصالات» إلى «نهائيات آسيا»

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تأهل منتخب الصالات نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلند أبريل 2024 بعد اكتساحه منتخب تيمور الشرقية بنتيجة 8-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي شهدت فوز البحرين على بروناي 6-1 وتأهلها كذلك إلى النهائيات. وأشاد قائد المنتخب عبدالعزيز البسام في تصريح لـ «كونا» بالجهود التي بذلها اللاعبون في التصفيات ما اسفر عن تأهل الفريق بجدارة إلى النهائيات، معرباً عن امله في ان يكمل فريقه باقي المباريات بنفس المستوى بتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بكأس آسيا في شهر أبريل 2024 المقررة إقامتها في تايلند ومن ثم المنافسة على البطولة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في العام ذاته. ويلعب «أزرق الصالات» اليوم أمام المنتخب البحريني في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة سيلعب منتخب تيمور الشرقية ضد بروناي.وستتأهل أربعة منتخبات آسيوية تصل إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس آسيا في تايلند إلى نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في أوزبكستان في الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

