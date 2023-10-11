الكويت وبيروت في نصف نهائي «السلة العربية»

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يخوض الكويت اليوم اختبارا صعبا أمام بيروت اللبناني ضمن نصف نهائي بطولة الاندية العربية الـ35 لكرة السلة التي تختتم غدا في العاصمة القطرية الدوحة، فيما يلعب في نصف النهائي الآخر سلا المغربي مع الأهلي المصري.

وكان الأبيض حامل اللقب تصدر مجموعته الاولى التي ضمت أندية قطر القطري والمحرق البحريني وخدمات البريج الفلسطيني، قبل أن يتفوق على السيب العماني في ثمن النهائي ودجلة الجامعة العراقي في ربع النهائي. وتعتبر مباراة اليوم أهم اختبار للابيض في البطولة لغاية الآن كونه يواجه أحد أقوى الفرق وأبرز المرشحين للقب. وكان الكويت توج في النسخة الماضية التي استضافها على أرضه وحقق لقبها بالفوز على الأهلي المصري في المباراة النهائية 78-77.

ويأمل الأبيض اليوم بتقديم عرضاً قوياً امام بيروت وهو يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين يبرز منهم الشقيقان محمد وحمد عدنان، الكسندر الغيص، عبدالرحمن السهو، تركي حمود والمحترفين الاميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان إلى جانب الجزائري محمد حراث. ويقود الكويت المدرب الخبير الألماني بيتر شورمز الذي يدرك صعوبة المهمة اليوم أمام أحد أقوى الفرق في البطولة. من جانبه حل بيروت أولا في مجموعته الرابعة، ثم تجاوز وحدة صنعاء اليمني في ثمن النهائي، قبل أن يتغلب على اتحاد الجزائر في ربع النهائي.

وكان ممثل الكويت الأخر القادسية ودع المنافسات من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام دجلة الجامعة 90-94.

