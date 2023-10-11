«طائرة برقان» فاجأ الكويت

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فاجأ برقان نظيره الكويت وهزمه 3-0 (25-22، 25-22، 25-22)، في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي شهدت أيضا فوز كاظمة على اليرموك 3-0 (25-10، 25-21، 25-21)، والعربي على الساحل 3-1 (25-16، 23-25، 25-13، 25-13)، والشباب على التضامن 3-0 (25-8، 25-15، 25-22). وقدم برقان مستوى متميزا أمام الكويت حامل اللقب وتمكن من فرض سيطرته على المباراة منذ البداية مؤكداً ان فوزه على العربي بالنتيجة ذاتها في الجولة الماضي ليست ضربة حظ انما جاء بفضل تميز الفريق ورغبته في المنافسة الجدية على البطولة. وبهذه النتائج تصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يأتي بعد القادسية وبرقان والشباب والعربي برصيد 6 نقاط لكل منهم، ثم الكويت 3 نقاط، والساحل والتضامن دون رصيد من النقاط. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.

