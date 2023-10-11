«سلة النصر» ضم العنزي

محلية

تعاقد نادي النصر مع لاعب الجهراء السابق عبدالله العنزي لمدة موسم واحد لتدعيم فريق كرة السلة استعدادا للموسم المقبل. ويعتبر العنزي من اللاعبين الشباب الذين قدموا مستويات مميزة في الموسم الماضي. وكانت ادارة نادي الجهراء ألغت لعبة كرة السلة هذا الموسم وهو ما دفع العديد من الأندية الى التعاقد مع لاعبي الفريق. ويأتي تعاقد النصر مع العنزي لتعزيز الفريق سعياً من الادارة إلى المنافسة بقوة في الموسم المقبل الذي ينطلق في 25 اكتوبر الحالي. وكان النصر دعم صفوفه أيضا بعدد من الصفقات المحلية مثل سلطان ومشاري السهو وعبدالعزيز الظفيري ومحمد الملا وأحمد سعود ومحمد السيسي وحسين حاجيه وهو ما يؤكد جدية الإدارة في تهيئة الفريق للاستحقاقات المقبلة. وعيّن النصر لاعبه السابق منصور الجلوي مديراً للعبة حيث يسعى جلوي إلى جانب المدرب الوطني أنور الدويلة إلى تجهيز الفريق للموسم المقبل ودعم صفوفه بعدد من الصفقات المحلية.

