ختام ناجح لـ «بولينغ الكويت»

محلية

توج اللاعبان السنغافوري جارن أونغ والماليزية ناتاشا روسلان بلقب بطولة الكويت العالمية للبولينغ لفئة الفردي ضمن البطولة المتواصلة في البلاد.وجاء فوز اللاعب السنغافوري أونغ بتغلبه على مواطنه موهاد غاريس في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي البولينغ الكويتي، فيما أحرز القطري غانم أبو جسوم والألماني توبايز يوردنغ المركز الثالث مناصفة. وتوجت اللاعبة ناتاشا باللقب بعد فوزها على مواطنتها المخضرمة سين جين بعد مباراة قوية بينهما فيما تقاسم المركز الثالث الكوريتان هونغ ني وسون رن. وقال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد إن منافسات الفردي للبطولة ظهرت بمستوى فني كبير لا سيما في الأدوار المتقدمة التي شهدت مباريات قوية نظرا لوجود اللاعبين واللاعبات من المصنفين الأوائل «ما يؤكد ارتفاع مستوى رياضة البولينغ العالمية». وأشار المحمد في تصريح للصحافيين عقب تكريمه اللاعبين الفائزين إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسته ستواصل عملها لاستمرار نجاح البطولة تنظيميا وفنيا وإعلاميا مهنئا الأبطال والبطلات الفائزين بالمراكز الأولى.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد القطري للبولينغ عبدالله القطان في تصريح مماثل بقوة المنافسات بالبطولة التي تعد فرصة للاعبي الخليج والعرب لتطوير مستواهم الفني معربا عن سعادته بإحراز اللاعب القطري أبو جسوم المرتبة الثالثة في منافسات الفردي.وقال إن تجديد ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولينغ بالشيخ طلال الصباح لقيادة الاتحاد لدورة ثالثة على التوالي وذلك في الانتخابات التي عقدت بالكويت قبل أيام جاء بعد التطوير الكبير الذي حدث للعبة في الدورتين الماضيتين منوها بالأجواء الطيبة التي سادت الانتخابات.

