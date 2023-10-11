الشطي ويوسف يتألقان في «تنس الكويت»

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أحرز الثنائي حسين الشطي ويعقوب يوسف ذهبية الزوجي في بطولة الكويت الدولية الثالثة والعشرين للتنس للناشئين والناشئات التي اختتمت أول من أمس على مجمع التنس الدولي بمشاركة 57 لاعباً من 20 دولة.

وتغلب الثنائي الكويتي على الثنائي المكون من التركي مارس أرغون والإيطالي بييترو فيرنو بمجموعتين دون رد (6/3 و7/5) بعد مباراة قوية وحماسية . حضر المباراة النهائية وتتويج الفائزين رئيس الاتحاد الكويتي للتنس علي مسعود حيات ونائبه عبد الرضا الغريب وأمين السر العام فالح العتيبي. وعقب هذه البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس انطلقت بطولة أخرى مماثلة هي بطولة الكويت الدولية الـ (24) للتنس للناشئين والناشئات وتستمر حتى يوم 15 أكتوبر الحالي ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.

