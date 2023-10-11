صلاح ينضم لمعسكر «الفراعنة»

دوليه

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي إلى معسكر منتخب مصر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا غداً والجزائر الاثنين المقبل على استاد هزاع بن زايد. وشارك محمد صلاح في مران منتخب مصر وكذلك عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي وصل المعسكر مساء الإثنين. وتضم قائمة الفراعنة في المعسكر الحالي كل من: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل. واللاعبون: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي ، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، ومحمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات، مصطفى محمد، ومروان حمدي.