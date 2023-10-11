الاخيرة

تحية وتقدير، ودعم وتأييد، للأبطال في فلسطين المحتلة الذين استطاعوا في عملية «طوفان الأقصى» كسر هيبة وأسطورة جيش الكيان الصهيوني التي أرادت حكومة الاحتلال غرسها في نفوس وعقول الأنظمة والشعوب بأن جيشهم المحتل لا يهزم، وأن قبضته الحديدية لا تفل، وأن أي مواجهة معه مآلها الانهزام والتدمير وأن لا طريق للتعامل مع هذا الكيان المغتصب إلا بعقد الاتفاقيات والتطبيع بالشروط التي يفرضها فهو صاحب القوة واليد العليا في المنطقة.

هذه العملية النوعية بشجاعتها وتكتيكها ومراحلها أسقطت هذه الخُرافة ومرغت أنوف أصحابها بالتراب وصدمت من كان يسوقها ويجعلها مبررا له في مبادراته.

هذه العملية الشجاعة أعادت للنفوس اطمئنانها، وأشعلت جذوة الأمل المتقدة بعد أن كادت أن تخبو وتختفي في ركام اليأس والقنوط.

للأسف ظهرت أصوات بعضها عربي أو مستعرب وكثير منها أوروبي يستنكر قتل المدنيين وتصويرهم، ورغم أن جميع من في المستوطنات من رجال ونساء من المجندين الجاهزين للخدمة ويقتنون السلاح في منازلهم استعدادا لأي حرب فإننا مع ذلك نسأل، أين هذه الأصوات عندما كانت تقتل النساء والأطفال والشيوخ في غزة؟

أين هم عندما كان المصلون يمنعون بالقوة الوحشية من أداء صلاتهم في القدس؟

إنها أعذار واهية، وإنسانية مفصلة لطرف على حساب أطراف أخرى.

إن المعركة مع الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات المسلمين لن تنتهي بجرة قلم وبالتوقيع على أوراق من قبل رئيس دولة أو منظمة حتى وإن كان من الفلسطينيين أنفسهم.

القضية أعمق وأكبر وأخطر من ذلك بكثير، إنها قضية أمة وصراع أجيال إن تقاعس واحد خرج آخر وإن قتل واحد ولد آخر وهكذا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

نسأل الله أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض وأن يسدد رميهم ويهزم عدوهم، ويتقبل شهداءهم.

