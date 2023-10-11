الوطنية الحقة ومفهومها الصحيح!

الاخيرة

في الخمسينيات وما بعدها، انتشر الفكر القومي العربي المؤمن بالوحدة العربية بقياداته الثلاث الناصرية والبعث وحركة القوميين العرب، وكان من أخطائه الكبرى قيامه بإلغاء الانتماء القُطري للفرد لمصلحة الانتماء القومي، أي أنه على المصري والسوري والكويتي والعراقي.. إلخ أن يتنكر ويتحلل من انتمائه وإخلاصه لوطنه كي يصبح عربياً صالحاً ومخلصاً، وكأن هناك تناقضاً بين الإخلاص وافتخار العربي ببلده العربي والإخلاص لفكرة العروبة، وياله من خطأ فادح أضعف الوطنية الحقة في بلدان العرب.

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قبل ذلك قام الشيوعيون العرب وتطبيقاً لمبدأ «الكومنترن» بالطلب من منضويهم بالولاء للثورة البلشفية في موسكو، وتسخير موارد بلدانهم لدعمها ودعم مبدأ تصدير الثورة الشيوعية، وعليه بدأت محاكمات الشيوعيين في بعض البلدان على أنهم خونة للأوطان، وتعرضوا لعقوبات السجن والإعدام، وسميت تلك الحقبة بـ «المكارثية» في الولايات المتحدة. بعد هزيمة 1967 تسلمت الأحزاب الإسلامية راية قيادة الشعوب العربية، ومرة أخرى تكرر الخطأ الفادح بالطلب من الأتباع الولاء للأحزاب وللبلدان الأخرى، وأصبحت الوطنية كذلك كحال الشيوعيين والقوميين العرب والقوميين السوريين لا تعني الولاء للوطن وللأنظمة القائمة فيه، بل إن الوطنية ضمن ذلك التعريف المدمر تعني الولاء للأحزاب والحركات والأوطان الأخرى، وإذا كان ضعف الولاء الوطني قد تسبب بالانقلابات العسكرية القمعية المخربة للقوميين العرب، فإن ضعف الانتماء للأوطان ضمن التوجه الإسلاموي العربي قد تسبب بالثورات الشعبية التي تمخضت عن حروب أهلية أشد وطأة وتدميراً عما سبقها لا تزال مشتعلة حتى اليوم.

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الوطنية الجديدة والجيدة بالمفهوم الخليجي العربي المتطور والذي أصبح القدوة الحسنة بكل شيء تعني أن يكون انتماؤك وفخرك وعملك أولاً لوطنك ولنظامه القائم، ومن ثم تمتد وطنيتك وإخلاصك بعد ذلك - وليس قبله - لتجمعنا الخليجي المبارك، فالخليجي المخلص والوطني بهذا المفهوم هو السعودي المخلص لبلده ونظامه، وهو القطري المخلص لبلده ونظامه، والكويتي المخلص لبلده ونظامه، وهكذا في بقية البلدان الخليجية، ثم يلحق ذلك بالفخر بانتمائه الخليجي، فمن لا خير فيه لبلده ونظامه لا خير فيه قطعاً لخليجه ولا حتى لعروبته وإسلامه!

