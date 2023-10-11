النواف: «الشراكة الاستثمارية» مع بريطانيا قيمة

وطن النهار

قام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء امس بزيارة مقر سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة لندن حيث التقى سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي ورئيس المكتب العسكري العميد ركن بحري نايف العسكر ورئيس المكتب الصحي د. عبدالعزيز الرشيد ورئيس المكتب الثقافي د. عبدالله المشعل والرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم وعدداً من أعضاء السفارة والمكاتب الملحقة وذلك خلال زيارة سموه الخاصة للمملكة المتحدة.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واتفاقية الشراكة الاستثمارية مع المملكة المتحدة والتي ستسهم في خلق قيمة مضافة لاستثماراتنا الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي.

واستمع سموه من المسؤولين إلى آلية تواصل السفارة مع المواطنين لتسهيل شؤونهم وحل قضاياهم ورعاية مصالحهم المختلفة إضافة إلى الجهد الدبلوماسي الذي تبذله السفارة في تعزيز علاقات البلاد الثنائية مع المملكة المتحدة والمحافظة على مصالحها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر. وقام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إخوانه المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في مدينة لندن في المملكة المتحدة الصديقة.

ونقل سموه لإخوانه المواطنين تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن سالمين معافين. ووجه سموه المسؤولين في سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة والمكاتب الملحقة بمتابعة أحوال جميع المواطنين الكويتيين وتلبية احتياجاتهم ورعاية مصالحهم وتذليل العقبات أمامهم.

