النواف: تفعيل «الشراكة الاستثمارية» مع بريطانيا

الأولى

دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد سفارتنا في لندن ومكتب الاستثمار الى متابعة مخرجات زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واتفاقية الشراكة الاستثمارية مع المملكة المتحدة والتي ستسهم في خلق قيمة مضافة لاستثماراتنا الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه الى مقر سفارتنا في لندن حيث استمع من السفير ورؤساء المكاتب إلى آلية تواصل السفارة مع المواطنين لتسهيل شؤونهم وحل قضاياهم ورعاية مصالحهم المختلفة إضافة إلى الجهد الدبلوماسي الذي تبذله السفارة في تعزيز علاقات البلاد الثنائية مع المملكة المتحدة والمحافظة على مصالحها في مختلف المجالات.

وقام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بزيارة المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في لندن ونقل لهم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن سالمين معافين.

ووجه سموه المسؤولين في سفارتنا هناك بمتابعة أحوال جميع الكويتيين وتلبية احتياجاتهم ورعاية مصالحهم وتذليل العقبات أمامهم.

