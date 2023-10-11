حصار تجويع غزة .. تنديد أممي وحقوقي بـ«جريمة حرب مقززة»

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عواصم- الوكالات: أكّدت الأمم المتحدة أمس أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني ما يعني انه قد يشكل «جريمة حرب» بينما وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تصريحات غالانت بأنها «مقززة» وسط تواصل القصف الاسرائيلي الذي قارب مستويات الدمار الشامل على غزة ما ادى الى سقوط 770 شهيدا.... (طالع ص 15-14).

وردا على قرار اسرائيل قطع كل موارد الحياة عن 2.4 مليون مدني في غزة قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك «القانون الإنساني الدولي واضح» وأكد أنّ «فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني» ويرقى إلى مستوى «العقاب الجماعي».

من جهتها، وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التصريحات الإسرائيلية بأنها «مقززة ودعوة لارتكاب جرائم حرب». وكتب مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة عمر شاكر، في منشور على منصة إكس «هذا النوع من الإجراءات يشكل جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحا وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب».

في غضون ذلك، دخلت عملية «طوفان الأقصى» التي تقودها حركة «حماس» ضد إسرائيل يومها الرابع، امس حيث شنت اسرائيل حملة «قصف دمار شامل» على غزة منذ ليل الاثنين الثلاثاء وحتى صباح امس ونشرت الدبابات في 20 موقعا حول غزة كما استدعى الجيش الإسرائيلي عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 360 ألف جندي واعلن فرض حصار «حديدي» بالدبابات والطائرات والمروحيات في مؤشر على قرب شن هجوم بري واسع النطاق.

وناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي لحماية المدنيين والطواقم الطبية في غزة بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 788 بينهم 770 في قطاع غزة. وتسببت الحرب بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزّة منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». ما دفع منظمة الصحة العالمية امس الى المطالبة بفتح ممرّ إنساني إلى القطاع المحاصر.