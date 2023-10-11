لا معاملات بلا سداد مديونيات الدولة

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كشفت مصادر مطلعة لـالنهار، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً ومهماً في استراداد الاموال والمستحقات لدى الافراد والمؤسسات، موضحة انه لا معاملات من دون سداد مستحقات الدولة من الآن فصاعداً.

واشارت الى وجود ضبط مالي ملحوظ ورقابة الكترونية صارمة تعيد الامور الى نصابها وتقلص مستحقات الحكومة لدى الغير بشكل كبير.

وأوضحت أن قرارات خاطئة تمت في السابق وتسببت في تكبد الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة، لكن الضبط الحالي يطوق المخالفات ويحيل المتسببين فيها للجهات المختصة فوراً.

وفي اطار ذي صلة قالت المصادر ذاتها إن ملف دفعات المقاولين المتعاملين مع الجهات العامة يشهد حلحلة كبيرة، حيث قررت الجهات المختصة ان تصرف الدفعات دون تأخير حرصاً على انجاز وتسليم المشروعات في مواعيدها المقررة

وقالت ان الحكومة تواصل سياسة ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات ومعالجة الاختلالات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع، مبررة زيادة المصروفات بالنمو في المرتبات والدعومات.

يذكر أن الحكومة وجهت جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة بشأن ترشيد الانفاق وإلغاء المصروفات غير الضرورية.