«الخليجي» و«الأوروبي» يطالبان بدعم مالي «مستدام» للفلسطينيين

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مسقط- الوكالات: دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أمس إلى تقديم «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر الهجوم الذي أطلقته «حماس» ضد إسرائيل صباح السبت.

وجاء في إعلان مشترك قرأه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في العاصمة العمانية مسقط، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي «شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة».

وأكد بوريل أن المعلومات حول وقف ألمانيا مساعداتها للفلسطينيين «خاطئة» بعد هجوم «حماس» الذي أدانه الاتحاد الأوروبي بشدّة. وأضاف أمام الصحافيين في مسقط أن «الوزير الألماني قال بوضوح إن هذه ليست الحال على الإطلاق، وإن ألمانيا ستواصل تقديم دعمها». وأوضح أن «بالطبع سيُنظر إلى التطوّرات على المديين المتوسط والبعيد، لكن لا تعليق» للمساعدات.

وكانت المفوضية الأوروبية أكدت مساء الاثنين أنها تجري «إعادة تقييم» لمساعداتها التنموية للفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي المكلف الجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي تعليق «جميع المدفوعات» المقررة في إطار هذا البرنامج التنموي، ما أثار حفيظة عدد من الدول الأعضاء.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في المؤتمر الصحافي إن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي «اتفقا على أهمية ضبط النفس ... وتقليص التصعيد ... والإفراج عن المدنيين المحتجزين من جميع الأطراف». وأضاف أن «السبيل الوحيد والأفضل لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو الحل الذي يقوم على مفهوم الدولتين»