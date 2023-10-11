استجواب ثانٍ لوزيرة الأشغال من معرفي

الأولى

وجه النائب داود معرفي رسميا استجوابا الى وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز من ثلاثة محاور هي إهدار المال العام وعدم تطبيق القانون في هيئة الطرق، والفشل في أداء ومتابعة أعمال وزارة الاشغال، ومطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني. ويعد استجواب معرفي الثاني في رصيد الوزيرة بوقماز بعد الاستجواب الاول للنائب د. مبارك الطشة.

من جهته قال الخبير الدستوري استاذ القانون العام د. ابراهيم الحمود لـ«النهار» انه يحق للوزيرة ان تطلب تأجيلا للاستجوابين لمدة اسبوعين في اول جلسة برلمانية ويجاب الى طلبها دون تصويت المجلس، اما اذا أرادت المواجهة في اول جلسة فهذا مجاز له، مبينا ان دمج الاستجوابين جائز بشرط موافقة النائبين.

وبالعودة الى الاستجواب، فقد أشار معرفي في تصريح له امس إلى بيان الحكومة أخيراً المتضامن مع وزيرة الأشغال في مواجهة الاستجواب، لافتا الى ان الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية إذا تكرر مثل هذا التصريح مرة أخرى.

وأكد أن استجوابه المقبل سيكون لرئيس الوزراء إذا أعلن تضامنه مع الوزيرة بعد أن يسمع مشاكل وفساد وسوء إدارة الوزيرة، مضيفا «قبل أن تتضامن عليك سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة». وفي شأن مختلف، ناقشت لجنة الشؤون الصحية في اجتماعها امس اقتراحا لتعديل قانون الجمعيات التعاونية،وأوضح مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري أنها وافقت بالإجماع على تعديل القانون بشأن اختصاصات المراقبين الماليين والإداريين وكادرهم الوظيفي.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون وافقت أيضا على التعديل وستتم احالته إلى المجلس.

من جانب مختلف، تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح لتنظيم المقابلات الشخصية يهدف إلى إلغاء المقابلات للوظائف المهنية والفنية، ويحدد درجات المقابلات للوظائف بحد أقصى 5?، كي يتم تجنب التحايل والإضرار بأصحاب المعدلات الدراسية، وكذلك تصوير المقابلات لتمكين أي مرفوض من إثبات تعسف اللجان ضده.