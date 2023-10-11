الأربعاء 11 أكتوبر 2023 ,27 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5014
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
رياضة
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ملاحق النهار
جريدة النهار
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الأولى
وطن النهار
وطن النهار
النهار Plus
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مال وأعمال
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عربيات ودوليات
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%64.9 ارتفاع صادرات الكويت السلعية... مصيبة لو كانت... مواد تموينية مدعومة!
تائه
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