الجابر بحث قرار «الاتحادية العراقية» وتطورات غزة

وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

حيث تم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك والبنود المدرجة على جدول أعماله وبالأخص ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وعدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.

والتقى الوزير الجابر مع وزير الخارجية في جمهورية اليونان جورجوس جيرابيتريتيس وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، خاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى الجابر مع وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت يومي 9 و 10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.

واستهل الوزير السويدي حديثه بتجديد إدانة بلاده لممارسات حرق نسخ عن المصحف الشريف في السويد ولما تنطوي عليه من إساءة لديانات ورموز الشعوب الإسلامية الصديقة، مشيرا إلى شروع بلاده في دراسة السبل الكفيلة للحد من هذه الأفعال العنصرية وأنها تعمل على تشريع قانون يمنع مثل هذه الممارسات العدائية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي وأن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام.

من جانبه، عبر الشيخ سالم الصباح عن ترحيبه بما تقدم به الوزير السويدي معتبرا هذا الأمر خطوة الإيجابية نحو الحد من الجرائم والممارسات المستنكرة لحرق نسخ من المصحف الشريف، مشددا على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتشعل الضغينة والكراهية وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى الجابر مع وزير خارجية مملكة هولندا هانكه بروينز سلوت وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى الوزير الجابر مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا د. إيان بورج وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الإتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية مالطا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما الاستثمارية والسياحية والتنموية وبحث المستجدات التي تشهدها المنطقة، خاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والاقليم.

والتقى الجابر مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا د. جوردان غرليتش وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، خاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

