«فزعة لفلسطين».. تنطلق في الكويت

وطن النهار

دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة امس حملة تحت شعار (فزعة لفلسطين) بحضور السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ومشاركة 23 جمعية خيرية كويتية لدعم الوضع الإنساني الراهن في فلسطين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ابراهيم الصالح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشعب الكويتي والمؤسسات الكويتية الفاعلة في مجال العمل الخيري والإنساني حملوا مسؤولية الوقوف مع الأشقاء في فلسطين بهدف تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للمدنيين.

وأكد الصالح أن الكويت ستظل رائدة في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من اعتداءات وحشية من قبل الكيان الصهيوني المعتدي على المدنيين دون التفريق ومراعاة لأي مواثيق أو معاهدات إنسانية ودولية.

وأشار إلى أن الحملة تأتي بالتنسيق بين وزارات الخارجية و(الشؤون) والإعلام وعدد من الجمعيات والمبرات الخيرية في البلاد من أجل تمكين وصول المساعدات لمختلف المحافظات والمدن الفلسطينية. ودعا الأفراد والهيئات المختلفة لدعم الحملة من أجل مواصلة صمود الشعب الفلسطيني «الذي يسطر أروع التضحيات في الحفاظ على مكتسبات ومقدسات الأمة الإسلامية والعربية».

من جهته أكد المشرف العام على الحملة عمر الثويني في تصريح مماثل لـ(كونا) أن القضية الفلسطينية متأصلة وذات جذور تاريخية في قلب كل كويتي لاسيما من يعمل في الحقل الخيري لما تحمله من معان سامية مترسخة بالوجدان.

وبين الثويني أن (الكويتية للاغاثة) تعمل مع الجهات الرسمية المعتمدة ضمن منظومة وزارة الخارجية الكويتية إذ تم التنسيق وتوقيع عقود لتنفيذ العملية الاغاثية على ارض الواقع كاشفا أن التنسيق مع الجهات الرسمية هناك بدأ منذ الساعات الأولى لإعلان الحملة بهدف كسب الوقت ووصول الاغاثات العاجلة لمحتاجيها.

وثمن دور الجهات الرسمية في البلاد ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والخارجية الكويتية في تسهيل تدشين الحملة والسرعة في إنجازها.

