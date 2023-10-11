الكنيسة البطريركية منحت الساير وسام الاستحقاق الأورشليمي

وطن النهار

منحت النيابة البطريركية للروم الكاثوليك في الكويت رئيس مجلس جمعية الهلال الاحمر الكويتي د. هلال الساير وسام الاستحقاق البطريركي الأورشليمي المذهب وذلك لجهوده في العمل الانساني والإغاثي لخدمة الإنسانية.

وعبر النائب البطريركي للروم الكاثوليك في الكويت والخليج العربي الارشمندريت بطرس غريب في تصريح صحافي عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها الساير من اجل النهوض بالعمل الانساني لاسيما لدولة الكويت على جميع المستويات. واضاف ان هذا التفرد والتميز بالعطاء كان نتاجا لمشوار كبير من العمل الدؤوب والجهد المخلص والفكر المستنير، مشيرا الى ان الساير ترك أثراً كبيراً لما قدمه وبصمة واضحة المعالم لخدمة الوطن الحبيب الكويت.

وأشاد بجهود الهلال الأحمر الكويتي في مساعدة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، مشيرا إلى أنها محط تقدير وثناء من الجميع. من جانبه، عبر الساير عن بالغ التقدير والشكر لهذا التكريم، مشيرا الى ان الجمعية لن تتوانى في خدمة الانسانية وصون كرامة الانسان في جميع الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية او من صنع الإنسان.

وأكد أن الكويت بلد الإنسانية دائما سباقة لعمل الخير ومساعدة الأشقاء والاصدقاء، لافتا إلى أنهم «دائما ما يكونون أول من يتقدم بوضع بصماتهم الأولى لمساعدة الدول والشعوب».

وأوضح أنه اطلع خلال اللقاء على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية على المستوى الدولي أو المحلي ودورها الكبير في مساندة الدول عبر تقديم العون لجميع المحتاجين والمتضررين.

