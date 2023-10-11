«الهلال الأحمر» وزعت مواد غذائية في غزة

وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن فريقا تابعا لها يتولى توزيع مواد غذائية ووجبات يومية على الأشقاء في قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الأمين العام في الجمعية مها البرجس حرص الهلال الأحمر الكويتي على الوقوف إلى جانب المتأثرين والضحايا في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الراهنة.

وقالت البرجس إنه تم توزيع الحصص الغذائية والوجبات اليومية على النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء من خلال فريق الهلال الأحمر الكويتي الموجود هناك كما تم التواصل أيضا مع الهلال الاحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والاغاثية بشكل عاجل.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر الكويتي يسخر إمكاناته كافة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أنه بتعاون بين الجمعية والهلال الأحمر المصري تم تجهيز قافلة مساعدات ومستلزمات طبية للأشقاء في قطاع غزة كما سيقوم الهلال الأحمر الكويتي بالكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

