المانع: ضوابط للجمع بين الدراسة والعمل

وطن النهار

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، أن هناك خطوات تنفيذية حول مسألة الجمع بين الدراسة والعمل في لائحة المعادلات سيكون لها أثر إيجابي قريباً، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت فكرة الجمع بين الدراسة والعمل، والتي من أهم دعائمها مسألة الانتظام. جاء ذلك في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية قام بها لجامعة عبدالله السالم صباح أمس في الخالدية.

وبيَّن المانع أن الوزارة قدمت عدداً من الاقتراحات التي تسمح لعدد كبير من الموظفين أنهم يقومون باستكمال دراستهم اثناء عملهم. وتابع المانع، «أن هناك حلولاً على مستوى الاجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية، وحلولاً عملية على مستوى لائحة المعادلات التابعة لوزارة التعليم العالي»، والتي تتطلب بأن تكون وفقاً لإطار المحافظة على جودة التعليم، بالاضافة إلى أنه «سيتم النظر في موضوع الذين حصلوا على تعليمهم في فترة سابقة وفقاً لما سنقوم به من خطوات علاجية».

مدير الجامعة

وفيما يخص إعلان اختيار مدير لجامعة الكويت، أكد المانع، «أن اسماء المرشحين لمنصب المدير تم رفعها قبل أن أتولى المهام الوزارية من قبل الوزير السابق وهي الآن موجودة لدى مجلس الوزراء للبت فيها».

وفيما يخص ترقية المانع من استاذ مشارك إلى استاذ، أكد المانع أنه لم تتم ترقيته في جامعة الكويت، وهي موقوفة لدى مكتب مدير الجامعة، ولم تعرض على مجلس الجامعة، مبيناً أن عملية إيقافها إلى حين عودته إلى الجامعة بعد انتهاء فترة توليه مهام الوزارة الوزارية، علماً بأنها موقوفة بسبب انتهاء خدمته في هذه الجامعة، فلم تتم ترقيتي.

وأكد المانع حرصه على وجود جامعات نوعية في الكويت، موضحاً أن جامعة عبدالله السالم هي البذرة الأولى ولن تكون الأخيرة وسوف تعقبها جامعات ستقدم مجالات علمية نوعية أخرى، لذلك يجب أن نكون جميعا حريصين على نجاح هذه الجامعة، مضيفاً «لا بد علينا أن نستذكر الدور الكبير الذي قامت به جامعة الكويت مشكورة بجميع اعضائها بدعم جامعة عبدالله السالم».

قبول 1500

بدوره، أعلنت رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د. موضي الحمود: عن قبول نحو 1500 طالب وطالبة خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بعد استقبال 600 طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الاول، موضحة ان الاعداد سوف تزداد في عملية القبول خلال الاعوام المقبلة ويأتي ذلك في نهاية الخطة الخمسية والتي تصل الى 4000 طالب وطالبة وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة للجامعة. وتابعت الحمود «أن زيارة المانع جاءت للاستماع إلى توجيهاته وتطلعاته والتي تعتبر دفعة لاستكمال جهود القائمين التي بذلوها منذ عامين إلى الآن، وذلك بعد تمكن المجلس التأسيسي من اطلاق العام الدراسي الجديد والاجتماع مع الهيئة التدريسية»، متمنية من المجلس التأسيسي واعضاء الهيئة التدريسية الأكاديمية من تقديم جودة عالية في التعليم العالي الكويتي. لافتة إلى ان الجامعة تقدم برامج تكمل مختلف البرامج الموجودة في جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة، لتكون رديفة لهذه المنظومة التعليمية بشكل عام. وعن اختيار مدير جامعة عبدالله السالم الجديد، افادت الحمود، «أن هذا الأمر يرجع إلى مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسيناقش قريباً». وتقدمت الحمود بجزيل الشكر والعرفان لأجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الإعلام ووزارة المالية وغيرها.

