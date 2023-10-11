انتخابات هادئة في كلية العلوم الإدارية

وطن النهار

شهدت جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية أمس انتخابات كلية العلوم الادارية وسط أجواء انتخابية طلابية مميزة.

وفي هذا الصدد ذكر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. جاسم الحمدان ان الانتخابات شهدت التزاما من قبل طلاب وطالبات كلية العلوم الادارية وتعاونا كبيرا مع اللجنة المنظمة منذ فتح باب الاقتراع، موضحا ان الانتخابات سارت بكل هدوء وشفافية، والمشاركة الطلابية جيدة من قبل طلبة الكلية الذين يبلغ عددهم 2532 طالبا وطالبة ممن يحق لهم الاقتراع.

ولفت الى ان اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الميدانية مستمرة في نظام التدقيق والشطب والفرز الالكتروني، لتحقيق الشفافية في الانتخابات اضافة الى الفرز اليدوي الورقي.

