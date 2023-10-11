«التربية»: فتح باب البعثات والإجازات

وطن النهار

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أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، نشرة عامة للعاملين عن فتح باب التقديم لطلبات البعثات والإجازات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024، مشيرا إلى أن تقديم الطلبات للحصول على الإجازة الدراسية بتخصص «تمريض» يتم ضمن البرنامج الوطني للارتقاء بمستوى أعضاء الهيئة التمريضية للراغبين في استكمال الدراسة للحصول على (البكالوريوس- الدبلوم ) داخل الكويت وخارجها بحد أقصى نهاية يوم الخميس الموافق 19 اكتوبر المقبل. واكد أن على من يرغب للحصول على الإجازة الدراسية لدرجة البكالوريوس داخل الكويت وخارجها تقديم الطلب بحد أقصى نهاية يوم الخميس الموافق 26 الحالي، ولمن يرغب بتقديم الحصول على البعثات الدراسية للراغبين في إستكمال الدراسة والحصول على درجة الماجستير من جامعة الخليج العربي مملكة البحرين يجب تقديم الطلب بحد اقصى نهاية يوم الخميس الموافق 19 الحالي.

واوضح ان التسجيل سيكون الكترونيا عن طريق موقع وزارة التربية في الخدمات الإلكترونية وفي حال وجود استفسار يتم حجز موعد عبر منصة متى أو خدمة الواتس اب على الرقم: 25321408.

