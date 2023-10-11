loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

استفاد منها 480 ألف طالب وطالبة حملة توعية بالأمن السيبراني في المدارس

عبدالرسول راضي
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 11 أكتوبر 2023

?
في إطار الحملة التوعوية التي أقامتها وزارة التربية تحت عنوان «كن واعياً مع الأمن السيبراني»، قالت الموجه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية منى عوض، أن عدد الطلبة المستفيدين من هذه الحملة قارب 480 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس الكويت بإشراف 3000 معلم ومعلمة حاسوب»، وذلك لتوعيتهم فيما يخص الهجمات السيبرانية وطرق الوقاية منها والتمييز بين الرسائل الحقيقية والوهمية ونصائح للطلاب عما يجب فعله في حال التعرض لعملية الاحتيال.
وقالت عوض خلال تطبيق مفاهيم الحملة، أن الحملة تأتي امتدادا لدور وزارة التربية وجهودها في توعية الطلاب ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، موضحة أن الحملة تستهدف تعريف الطلبة المفاهيم الخاصة بالأمن السيبراني وتثقيفهم وكيفية التعامل مع أنواع الاختراق وكيف يكون المتعلم واعي في التعامل مع الإنترنت والأجهزة والتطبيقات والحماية من أي برامج إلكترونية.
وقالت عوض: إن الطالب يقضي وقتا طويلا على الانترنت ولابد من تقديم كل سبل الوعي اللازمة لحمايته، مبينة أن الحملة بدأت شهر اكتوبر بتعريف الطلبة بأبرز المفاهيم من خلال عرض فيديو توعوي موحد على مستوى مدارس الكويت خلال كمقدمة لحصة الحاسوب حول المفاهيم التي يجب معرفتها والممارسات الخطأ.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة