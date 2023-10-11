استفاد منها 480 ألف طالب وطالبة حملة توعية بالأمن السيبراني في المدارس

وطن النهار

?

في إطار الحملة التوعوية التي أقامتها وزارة التربية تحت عنوان «كن واعياً مع الأمن السيبراني»، قالت الموجه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية منى عوض، أن عدد الطلبة المستفيدين من هذه الحملة قارب 480 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس الكويت بإشراف 3000 معلم ومعلمة حاسوب»، وذلك لتوعيتهم فيما يخص الهجمات السيبرانية وطرق الوقاية منها والتمييز بين الرسائل الحقيقية والوهمية ونصائح للطلاب عما يجب فعله في حال التعرض لعملية الاحتيال.

وقالت عوض خلال تطبيق مفاهيم الحملة، أن الحملة تأتي امتدادا لدور وزارة التربية وجهودها في توعية الطلاب ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، موضحة أن الحملة تستهدف تعريف الطلبة المفاهيم الخاصة بالأمن السيبراني وتثقيفهم وكيفية التعامل مع أنواع الاختراق وكيف يكون المتعلم واعي في التعامل مع الإنترنت والأجهزة والتطبيقات والحماية من أي برامج إلكترونية.

وقالت عوض: إن الطالب يقضي وقتا طويلا على الانترنت ولابد من تقديم كل سبل الوعي اللازمة لحمايته، مبينة أن الحملة بدأت شهر اكتوبر بتعريف الطلبة بأبرز المفاهيم من خلال عرض فيديو توعوي موحد على مستوى مدارس الكويت خلال كمقدمة لحصة الحاسوب حول المفاهيم التي يجب معرفتها والممارسات الخطأ.

