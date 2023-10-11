«حولي التعليمية» نظمت لقاء حول الاختبار الوطني الموحد

وطن النهار

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استضافت منطقة حولي التعليمية في ثانوية مارية القبطية، اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة التعليم العالي للتعريف بالاختبار الوطني الموحد لطالبات الصف الثاني عشر للقسم العلمي للطلبة الراغبات في الالتحاق في البعثات الداخلية او الخارجية لتخصصات الطب والهندسة. وذكرت المتحدثة باسم قسم التوجيه والإرشاد بإدارة البعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي حنان حمادة، أن الاختبار الموحد للقبول يناسب جميع مستويات الطلبة والطالبات، وقد وضع من باب العدل والمساواة، لافتةً إلى أنه تم عقد هذه اللقاءات لطمأنة الطلبة وتحقيق بنود الدستور الكويتي في العدل والمساواة. وشددت على ضرورة حرص الطلبة وأولياء الأمور على حضور مثل هذه اللقاءات للتعرف على البنود التي تخص الاختبار الوطني الموحد للقبول، متمنيًة لطلبتنا دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن اللقاءات التنويرية مستمرة حتى يتم نهاية أكتوبر الحالي ليتم توعية جميع طلبة مدارس التعليم العام والخاص والنوعي.

