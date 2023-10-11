ثانوية «الشجاع بن الأسلم» كرَّمت أبطال ألعاب آسيا

وطن النهار

أقامت «ثانوية الشجاع بن الأسلم» التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية حفل تكريم أبطال آسيا والكويت الفائزين بدورة الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ19 تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د. غانم السليماني، الذي أعرب د. غانم عن سعادته بهذا الانجاز الوطني العالمي الذي يعتبر خير مثال ونموذج نقدمه لأبنائنا الطلبة بأن الاجتهاد والمثابرة هي طريق النجاح والتميز.

بدوره، أفاد مدير المدرسة ناصر النعمة، أن الفعالية تهدف لإيصال مجموعة من الرسائل الايجابية للطلاب التي نتمنى منهم دائماً رفع راية الكويت في كل المحافل الدولية وأنه فخور باحتضان الأبطال في المدرسة اليوم.

