الخالد وجَّه القياديين لتكثيف الدوريات ومواجهة

وطن النهار

‏استمراراً للاجتماعات الدورية مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الامنية في البلاد، ترأس رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد اجتماعاً أمنياً أمس مع عدد من الوكلاء المساعدين وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

‏واستمع الوزير من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا، كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن بمختلف المواقع.

‏ووجه نحو بتكثيف الانتشار الامني في جميع انحاء البلاد، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أي سلبيات.

‏وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية مؤكداً ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، داعياً جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية كالعهد بهم دائماً.

