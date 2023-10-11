الأصفر: إشادة كاملة بأداء رجال الأمن

وطن النهار

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أهمية توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لحفظ الأمن وتطبيق القانون على الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة القيادات الأمنية في محافظة حولي كلا من مدير أمن محافظة حولي العميد زياد الخطيب، ومدير مباحث حولي العميد فهد البدر، ومدير مرور حولي العميد مبارك الهاجري، ومساعد مدير نجدة حولي العميد سعد العمير في مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأثنى المحافظ على الجهود الكبير المبذولة من قبل افراد وزارة الداخلية لما يقومون به من حفظ أمن المواطنين في محافظة حولي، متمنياً لهم التوفيق وبذل المزيد لخدمة هذا الوطن الغالي.

من جهة ثانية استقبل محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس مورينو ياسوناري سفير دولة اليابان لدى الكويت.

وقد تناول اللقاء بحث العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعدداً من القضايا.

واعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة التي تزيد من التواصل بين الكويت واليابان مؤكداً على العلاقات الراسخة التي تمتد لأكثر من 60 عاما التي يتمتع بها البلدان والتعاون في جميع المجالات الحيوية.

