«قانونية البلدي» ناقشت لائحة أبراج الاتصالات

وطن النهار

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أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية والفنية المشتركة د. حسن كمال، أن اللجنة استكملت مناقشة لائحة السكن النموذجي والخاص. وأوضح في تصريح صحافي، أن الاجتماع القادم للجنة سيشهد مناقشة الجدول الخاص بلائحة أبراج الاتصالات، لافتا الى ان هناك جدولاً خاصاً يتعلق بمنطقة العبدلي الاقتصادية تم الانتهاء منه لحين وصول بعض المعلومات الاضافية التي تتعلق بالمساحات وعدد القسائم لكي تكون مشمولة في اللائحة الخاصة في أبراج الاتصالات. من جانب آخر، قدمت عضوة المجلس البلدي علياء الفارسي، مقترحاً بشأن تشكيل فريق مشترك من وزارات وهيئات الدولة المختلفة يضم في عضويته كلاً من إدارات الأنظمة الهندسية، الطابع الخاص، إدارة التنظيم، مراقبة الطرق في بلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للإطفاء، موضحة، أنه يمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، على أن تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق اشتراطات ذوي الإعاقة، وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.

وذكرت أنه لا يوجد قصور في الجوانب التشريعية من حيث سن القوانين واللوائح، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل «المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات»، قائلة إن المرافق والمنشآت ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.

