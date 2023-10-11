العلي: الاكتئاب والقلق أكثر الأمراض النفسية شيوعاً محلياً وعالمياً

وطن النهار

أكدت مديرة مركز الكويت للصحة النفسية الدكتورة خلود العلي أن التوسع في خدمات الصحة النفسية في مرافق وزارة الصحة هو نتيجة الاهتمام بالصحة النفسية للفرد كجزء من الصحة العامة، مشيرة إلى أن الاكتئاب والقلق أكثر الأمراض النفسية شيوعا محليا وعالميا.

وقالت العلي في تصريح للصحافيين أمس (الثلاثاء) عقب احتفال نظمه المركز بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار «الصحة النفسية حق أساسي» إن المركز يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية كما تقدم وحدة الخدمة النفسية استشارات نفسية في المستشفيات العامة والتخصصية التابعة للوزارة إضافة الى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأضافت: «اننا نفخر بتطبيق قانون الصحة النفسية رقم 14 لسنة 2019 الذي يضمن حق المريض والطبيب»، لافتة إلى أن المركز يقدم خدمات مميزة تشخيصية وعلاجية وترفيهية علاوة على الرعاية النهارية والدعم النفسي لتطوير مهارات المرضى العملية.

وأوضحت أن الاهتمام بالصحة النفسية دفع الوزارة إلى افتتاح عيادات للصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية باعتبار الصحة النفسية جزءا من الصحة العامة علاوة على الخدمات التي تقدمها وحدة الخدمة النفسية من استشارات. من جانبها، أكدت رئيسة وحدة الطوارئ في مركز الكويت للصحة النفسية ورئيسة قسم الطب النفسي في مستشفى جابر الأحمد الدكتورة نجاح العنزي في تصريح مماثل تراجع ما يسمى «وصمة العار» عن المرضى الذين يعانون من المشاكل النفسية وذلك بسبب زيادة الوعي والتثقيف.

