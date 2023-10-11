118 مخالفاً في قبضة مباحث الإقامة

وطن النهار

تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط 118 مخالفاً لقانون الاقامة في الفروانية والسالمية والمهبولة وتمت احالتهم لجهات الاختصاص. وفي التفاصيل انه ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 118 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في مناطق الفروانية - السالمية «برايح سالم» - المهبولة منهم 22 مخالفاً يقومون ببيع المواد الغذائية بسوق عشوائي وغير مرخص داخل منطقة برية على طريق الدائري السابع، وتم تحرير مخالفات بحق العمالة والباعة الجائلين من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، ورفع المواد الغذائية المعروضة في المكان تمهيداً لإتلافها من قبل بلدية الكويت، وجارية احالة جميع المخالفين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.