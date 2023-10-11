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إصابة شخص بـ«تصادم» على طريق الملك فهد

مشعل عبدالله
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الأربعاء 11 أكتوبر 2023

أسفر حادث تصادم على طريق الملك فهد عن اصابة شخص وتعاملت فرق الإطفاء مع حادث. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس (الثلاثاء) يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، موضحة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء البيرق إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم بين مركبة صالون وشاحنة أسفر عن إصابة شخص تم تسليمه الى الطوارئ الطبية. «بلدية الأحمدي» أطلقت جولات تفتيشية على المحال وتراخيص الإعلانات انطلقت أولى الجولات الميدانية لبلدية الكويت فرع الأحمدي من قبل فريق تفتيش التراخيص الصحية وتراخيص المحال والاعلانات التجارية. وقال مراقب الاسواق والاغذية في ادارة التدقيق في بلدية الاحمدي عبدالله العازمي في تصريح صحافي إن الحملة الميدانية التي بدأت في منطقة المنقف تهدف للتأكد من حملة التراخيص والاعلانات التابعة لبلدية الكويت. وأضاف العازمي أن الجولة تشمل الصالونات النسائية بمشاركة الفريق النسائي المتخصص للتأكد من سلامة التراخيص والاعلانات ذات الصلة. وأكد أن الحملة تركز على زيادة التوعية لدى أصحاب التراخيص التابعة لبلدية الكويت للتأكد من تطابق المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى.


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