«النجاة الخيرية» اختتمت حملة «إبصار» السابعة في «اليمن»

وطن النهار

اختتم وفد جمعية (النجاة الخيرية) الكويتية حملة «إبصار» السابعة التي شملت إجراء 800 عملية إزالة مياه بيضاء وزراعة العدسات للمرضى المحتاجين في محافظتي (تعز) و(لحج) جنوب غربي اليمن. وأعرب محافظ محافظة (لحج) اليمنية اللواء الركن أحمد عبدالله تركي في تصريح صحافي عن تقديره لتدخل فاعلي الخير وجمعية (النجاة) في دولة الكويت بهذا المشروع الحيوي والإنساني المهم الذي من شأنه أن يزيح عبئا كبيرا عن كاهل كثير من الأسر المتضررة والتي لا تستطيع تحمل تكاليف وأعباء العلاج. وأشار إلى أن هذه الحملة ستسهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين وتحسين جودة حياتهم لافتا إلى صدور توجيهاته للجهات المعنية بتسهيل عمل الحملة لضمان تنفيذها بنجاح وتحقيق أقصى استفادة للمرضى المستهدفين. وثمن دور القائمين على الحملة وجهودهم الكبيرة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد، معربا عن أمله في أن تكون هذه الحملة بداية لمزيد من التعاون في رفد احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة. من جانبه أوضح مدير الموارد والحملات في جمعية (النجاة) عبدالغفور العبدالغفور الذي زار اليمن رفقة وفد إنساني كويتي في تصريح صحافي أن الحملة في نسختها السابعة تهدف لإنشاء مركز صحي دائم متخصص في عمليات العيون. وبين أن الحملة العالمية التي نفذتها في اليمن مؤسسة (ينابيع الخير) تهدف أيضا لإجراء 3800 عملية عيون في تسع دول حول العالم بينها اليمن معربا عن شكره لكل من ساهم ودعم الحملة للتخفيف من معاناة المرضى. وأشار إلى أن فريق الحملة أنهى أعماله التي استمرت لأسبوع وشملت استقبال المرضى وإجراء الفحص والمعاينة الأولية وتقديم الأدوية المجانية وتقييم حالة كل مريض وإجراء العمليات اللازمة لكل حالة.